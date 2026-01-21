الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يسجّل الهدف-توقعات اليوم 21-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-21 03:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية ليؤكد استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط المقترح سابقا ولنلاحظ تسجيله لعدة أهداف تصحيحية بملامسته لمستوى 24965.00 ومن ثم ليشكل ارتداد إيجابي لحظي ليختبر بذلك الدعم المكسور والمتمركز عند 25100.00.

 

بشكل عام, سيبقى الترجيح السلبي قائم باستمرار تشكيل مستوى 25400.00 للحاجز الرئيسي, كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع تكبد السعر لخسائر إضافية قد تمتد نحو 24865.00 و24755.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  24865.00 و 25180.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

