الجنيه الإسترليني قرب قمة أسبوع قبيل بيانات التضخم البريطاني

ارتفعت أسعار الذهب على نطاق واسع خلال تعاملات يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع تجاوز حاجز 4,800 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق.



وتقترب أسعار المعدن الثمين"الذهب" بشدة من تجاوز الحاجز النفسي التالي عند 4,900 دولارًا للأونصة ،بدعم الضعف الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،و المتضرر بشدة من تهديدات ترامب الجمركية.



ويدعم هذا الصعود القياسي ،تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل اشتعال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا حول السيطرة على جزيرة غرينلاند.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.3% إلى (4,874.21$) كأعلى مستوي على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,763.54$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,757.95$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بحوالي 2.0% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتجددة بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى تكرار ما يُعرف بحركة "بيع أمريكا" التي ظهرت بعد إعلان تعريفات يوم التحرير في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأسهم وسندات الخزانة والدولار.



قال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي جي فى سيدني:إن تخلص المستثمرين من الأصول الدولارية يعود إلى فقدان الثقة فى الإدارة الأمريكية وتوتر التحالفات الدولية بعد تهديدات ترامب الأخيرة.



وأضاف سيكامور : ورغم وجود آمال في أن تقدم الإدارة الأمريكية قريبًا على تهدئة هذه التهديدات، كما فعلت في إعلانات التعريفات الجمركية السابقة، فإن من الواضح أن تأمين السيطرة على غرينلاند يظل هدفًا أساسيًا للأمن القومي للإدارة الحالية.



التوترات الجيوسياسية

شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،أمس الثلاثاء، على أنه “لا تراجع” عن هدفه المعلن بالسيطرة على غرينلاند، مؤكدًا أنه لا يستبعد استخدام القوة للاستيلاء على الجزيرة القطبية، في تصعيد غير مسبوق أثار قلقًا واسعًا بين حلفاء الولايات المتحدة.



ووجّه ترامب انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرًا أن بعض الحلفاء لا يتحمّلون نصيبهم من الأعباء الأمنية، قبل أن يعود ويقول لاحقًا إن بلاده “ستتوصل إلى حل يرضي الناتو ويرضي الجميع”، في محاولة لتهدئة المخاوف المتصاعدة.



وفي المقابل، ردّ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بلهجة قوية، مؤكدًا أن أوروبا لن تستسلم للمتنمرين ولن تخضع للترهيب، في انتقاد مباشر لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الدول الأوروبية، والتي لوّح بها خلال مشاركته في منتدى دافوس، إذا لم تسمح أوروبا للولايات المتحدة بضم غرينلاند.



وتعكس هذه التصريحات تصاعد حدة التوتر بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وتفتح الباب أمام مواجهة سياسية وتجارية قد يكون لها تداعيات واسعة على العلاقات عبر الأطلسي والأسواق العالمية.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



•من المرجح أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في قضية تتعلق بمحاولة ترامب إقالة "ليزا كوك" عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير، على الرغم من دعوات ترامب لخفضها.



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: أن فقدان الثقة بالولايات المتحدة نتيجةً لتحركات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية وتصعيد ضغوطه في محاولته ضم غرينلاند.



وأضاف رودا: من الواضح أن المستثمرين يبيعون الدولار، ويبيعون سندات الخزانة، لا سيما طويلة الأجل، ويشترون الذهب بدلاً منه، لأن الثقة في الذهب أكبر من الثقة في الدولار الأمريكي حاليًا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بحوالي 4.01 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,081.66 طن متري ،ليتخلي عن إجمالي 1,085.67 طن متري "الذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022".



نظرة فنية

