تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-01-2026

واصل سعر الغاز تشكيله لموجات صاعدة قوية منذ تداولات يوم أمس لنلاحظ تحقيقه للأهداف المقترحة بملامسته لمستوى 4.00$ ليصطدم بدعم القناة الصاعدة المكسور والذي يمثل بدوره حاليا لمقاومة مهمة.

نلاحظ بدء خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع ليحاول بدوره توفير عزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تجاوز السعر للمقاومة الحالية وبثباته فوقها سيؤكد استعداده لتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 4.185$ , أما فشل الاختراق سيدعم سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية مع توفر فرصة لإعادة اختبار مستوى 3.620$ قبل الوصول للهدف الإيجابي الإضافي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.780$ و 4.185$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق