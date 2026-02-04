أسهم AMD تهبط مع توقعات قاتمة تُظهر صعوبة المنافسة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي

هبطت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 13% يوم الأربعاء بعد أن عمّقت توقعات المبيعات المخيبة للآمال شكوك المستثمرين حول قدرة الشركة على منافسة رائدة شرائح الذكاء الاصطناعي Nvidia.

توقعت AMD أن تنخفض إيراداتها قليلًا في الربع الحالي، حتى مع استئناف المبيعات إلى الصين الذي منح دفعة غير متوقعة، مما يعكس صعوبة الشركة في اختراق السوق المزدهر الذي تدافع فيه Nvidia عن موقعها بقوة.

وأضاف الضغط على الشركة الزيادة في استخدام الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى صفقة جوجل لتزويد Anthropic بشرائحها المتقدمة في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. كما أدى إطلاق ملحق قانوني جديد لشات بوت Claude التابع لـAnthropic، القادر على أتمتة بعض المهام الروتينية، إلى موجة بيع في أسهم شركات البرمجيات امتدت إلى اليوم الثاني يوم الثلاثاء، وسط مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل صناعة البرمجيات.

توقعت AMD أن تصل إيرادات الربع الأول إلى حوالي 9.8 مليار دولار، ±300 مليون دولار، وهو أعلى قليلًا من متوسط تقديرات المحللين البالغ 9.67 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذا التوقع لا يزال أقل من 10.27 مليار دولار التي أعلنت عنها الشركة في الربع الرابع.

وجاءت النظرة المستقبلية المخيبة رغم دفعة من مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي المتجهة إلى الصين، التي أُجيزت بموجب ترخيص أمريكي في أوائل 2025 وحققت إيرادات بقيمة 390 مليون دولار. وبدون هذه المبيعات، لكان قسم مراكز البيانات في AMD قد فشل في تلبية توقعات المحللين في الربع الرابع.

وقالت المحللة ستايسي راسغون من بيرنشتاين: "في بيئة شديدة التنافس، لم تكن النتائج الإجمالية أكبر بكثير من 'المتوقع تمامًا' بدون دفعة الصين"، مضيفة أن أرقام الذكاء الاصطناعي على المدى القريب "لا تُظهر انعطافًا واضحًا".

وأوضحت الرئيسة التنفيذية ليزا سو أن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لشركة AMD، بما في ذلك الشحنات إلى OpenAI وعملاء آخرين، سيشهد تسارعًا حادًا في النصف الثاني من العام، مضيفة أن نقص الرقائق العالمية لن يقيّد الإنتاج.

وكان رد فعل المستثمرين على أداء AMD مغايرًا تمامًا لصعود أسهم شركة Super Micro Computer بنسبة أكثر من 11%، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية للإيرادات، مشيرة إلى استمرار قوة الطلب على الخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي.

وتبرز النظرة المستقبلية المتفائلة من Super Micro، الشريك الرئيسي لمصممي الرقائق بما في ذلك Nvidia و AMD، القوة المستمرة في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى مع تساؤل المستثمرين حول مدى قدرة مصنعي الرقائق على تحويل الطلب إلى نمو في الأرباح على المدى القريب.

تتداول AMD بمضاعف ربح مستقبلي أعلى يبلغ 33.16، مقارنةً بـ Super Micro الذي يتداول عند مستوى أكثر تواضعًا يبلغ 10.81.