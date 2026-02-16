الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 05:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أدى افتقار سعر الغاز المستمر للعزم الإيجابي لتقديم تداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تذبذبه قرب الدعم الرئيسي الممتد حاليا نحو 3.000$, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي بتداولات هذه الفترة ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات صاعدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 3.400$ و3.750$ على التوالي.

 

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وبتسلله دون الدعم الرئيسي سيؤكد ذلك انتقاله لمرحلة سلبية جديدة ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 2.850$ و2.660$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.950$ و 3.450$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

