تحديث توقع سعر الذهب اليوم 16-02-2026

واصل سعر الزوج تشكيله لموجات سلبية خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ ملامسته للهدف الثاني المستقر عند 0.9075 والذي يشكل بدوره مستوى 78.2% فيبوناتشي الامتدادي.

تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات المختلطة إلا أن الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 0.9215 وبتمركز محور المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 0.8975 وصولا نحو 0.8860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9030 و 0.9155

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض