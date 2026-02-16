الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 16-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 05:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 96.40 يدعم الترجيح الصاعد لنلاحظ تمركزه حاليا قرب مستوى 96.85.

 

كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فعالية المسار الصاعد لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 97.20 وصولا للعائق المستقر قرب 97.45.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.65 و 97.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

