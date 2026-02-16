- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 16-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-16 05:30AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 96.40 يدعم الترجيح الصاعد لنلاحظ تمركزه حاليا قرب مستوى 96.85.
كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فعالية المسار الصاعد لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 97.20 وصولا للعائق المستقر قرب 97.45.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.65 و 97.20
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع