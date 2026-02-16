تحديث توقع سعر الفضة اليوم 16-02-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 96.40 يدعم الترجيح الصاعد لنلاحظ تمركزه حاليا قرب مستوى 96.85.

كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فعالية المسار الصاعد لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 97.20 وصولا للعائق المستقر قرب 97.45.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.65 و 97.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع