شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 16-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-16 13:10PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر سهم زووم ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS (ZM) بتحركات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يشير إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السعر.
لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 88.90$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 100.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد