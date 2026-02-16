تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-02-2026

ارتفع سعر سهم فيكتوريا سيكريت VICTORIAS SECRET & CO (VSCO) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.25$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 66.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد