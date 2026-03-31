سعر الذهب يتخلص من ضغوطه السلبية ويستعيد بريقه - توقعات اليوم – 31-03-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية خلال التداولات اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستقراره فوق مستوى 4,500$ الذي أعاد إليه زخمه الإيجابي وأعانه على التحرر من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في مشهد تهيمن عليه موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، يُعززها خط ميل بزاوية كبيرة نسبياً يدعم هذا المسار.

ويزيد من تفاؤل المشهد الفني أن مؤشرات القوة النسبية باتت تظهر إشاراتها الإيجابية من جديد، بعد أن نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي السابق، مما أتاح له مساحة أوسع للمضي قُدُماً في توسيع مكاسبه خلال المرحلة المقبلة.