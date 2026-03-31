سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 31-03-2026

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.3160، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدي القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.