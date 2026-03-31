شكرا لقرائتكم خبر عن الين على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين يتداول قرب أدنى مستوى في 20 شهراً تحت رقابة السلطات

•تباطؤ غير متوقع للتضخم الأساسي في طوكيو خلال مارس

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أبريل المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي،ليقترب مجدداً من المستويات الأدنى في 20 شهراً ،تحت رقابة السلطات اليابانية التي حذرت بشدة من التحركات المفرطة للعملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي.



أظهرت بيانات تباطؤ غير متوقع للتضخم الأساسي في طوكيو خلال مارس،في أحدث مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أبريل المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (159.97 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.67¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.59¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار،في أول مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في 20 شهراً عند 160.46 ينات.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات مارس ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" منخفضة حتى اللحظة بنسبة 2.5% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"، على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر الماضي.



•تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بسبب المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية.



السلطات اليابانية

فى أقوى تحذير حتى الآن من التدخل بشراء الين، قال كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الاثنين، إن السلطات قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات.



قال ميمورا للصحفيين: نسمع أن المضاربات تتزايد في سوق العملات، بالإضافة إلى سوق العقود الآجلة للنفط الخام. إذا استمر هذا الوضع، فقد يكون الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة.



حاجز 160 ينات

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين يوم الجمعة، مسجلًا 160 ينًا لأول مرة منذ يوليو 2024، حين تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة لدعم العملة.



وقد حذرت السلطات في طوكيو مرارًا من إمكانية تدخلها لدعم الين في حال انخفاض قيمته بشكل مفرط. وكان آخر تدخل لها في يوليو 2024، عندما بلغ سعر صرف الين حوالي 161 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 1.7% فى مارس ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.8% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.8% في فبراير.



ومما لا شك فيه أن قراءات أقل من توقعات السوق لمؤشرات الأسعار في اليابان تؤشر على انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي ، مما يقلص من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل من 25% إلى 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

