سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 14-04-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) صعوده القوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة المهم عند 73,500$، والذي كان يمثل هدفاً سعرياً متوقعاً في تحليلات سابقة، ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الحركة الإيجابية.

ورغم هذا الزخم القوي بدأت بعض الإشارات السلبية في الظهور على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، مع ملاحظة تكون تقاطع سلبي بها، وهو ما قد يحد من وتيرة الصعود ويكبح من مكاسب السعر خلال الفترة القريبة المقبلة، دون أن يلغي ذلك الاتجاه الصاعد الحالي.