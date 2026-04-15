مؤشرا S&P 500 وناسداك يسجلان مستويات قياسية جديدة مع تعافي السوق بالكامل من خسائر حرب إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا في بداية تداولات يوم الأربعاء، بينما تراجعت أسعار القمح. وبدأت أسواق الماشية والأبقار والخنازير على انخفاض قبل أن تتحول إلى أداء متباين.

فول الصويا يعود للارتفاع بدعم آمال الصين

تشهد عقود فول الصويا ارتفاعًا صباح الأربعاء، بعد أن شهدت تراجعًا خلال الجلستين السابقتين بسبب مخاوف من أن تطورات الحرب بين إيران قد تهدد اجتماع منتصف مايو بين الولايات المتحدة والصين.

وقال برايان غريتي من شركة CommStock Investments: “كان الرئيس ترامب يتحدث صباح اليوم على منصة Truth Social قائلًا إن الصين راضية عن كل شيء، وعن فتح مضيق هرمز، وأنها لن ترسل أسلحة إلى إيران. وبالتالي يبدو أن الأمور تميل من منظور السوق إلى أن مزاج التهدئة يسير في اتجاه مفاوضات سلام محتملة في الأجل القريب. وسنرى ما سيحدث.”

وأضاف: “مع تراجع بعض هذه القضايا الجيوسياسية، نعود للتركيز بشكل أكبر على العوامل الأساسية في السوق.”

ويرى أن تقرير NOPA الخاص بعمليات سحق فول الصويا يوم الأربعاء سيكون مهمًا، إذ تتوقع السوق رقمًا قياسيًا.

وقال: “هذا سيكون إيجابيًا من ناحية الطلب. سنرى كيف يقارن بالتوقعات السابقة. ومع مرور الوقت، أعتقد أننا سنركز أكثر على العوامل الأساسية.”

علاوة الصين في سوق فول الصويا

يقول غريتي إن سوق فول الصويا ما زال مدعومًا بفكرة أن الصين ستقوم بشراء كميات كبيرة ضمن اجتماع منتصف مايو.

وأضاف: “الصين لها وزن كبير في سوق فول الصويا، والجميع ينتظر ما إذا كان الرئيس ترامب سيتمكن من التوصل لاتفاق لشراء المزيد من فول الصويا، سواء لموسم 2025-2026 أو التزامات إضافية لموسم 2026-2027. وأعتقد أن الاجتماع إذا حدث في مايو فلن يقتصر على فول الصويا فقط، بل قد يشمل أيضًا الذرة والقمح والذرة الرفيعة وربما الإيثانول والوقود الحيوي.”

سؤال: كم ستشتري الصين من 8 ملايين طن؟

السؤال الأهم هو مدى حجم مشتريات الصين من الـ8 ملايين طن من فول الصويا القديم التي تحدث عنها الرئيس، وما إذا كان السوق قد سعّرها بالفعل.

وقال غريتي: “لا أعتقد أن الكثير من ذلك مسعّر بالفعل. قد تكون الأسعار مرتفعة قليلًا، لكن ليس بسبب تلك الكمية الإضافية. وربما يتم شراء نصفها تقريبًا، لكن هذا مجرد تقدير.”

فول الصويا يتحرك داخل نطاق ضيق

من الناحية الفنية، لا يزال فول الصويا يتحرك بشكل عرضي.

وقال: “لم يحدث أي تغيير يذكر خلال نحو شهر. السوق يتحرك داخل نطاق ضيق نسبيًا، بعد فترة كانت فيها التقلبات أعلى بكثير، لكنها الآن انخفضت.”

الذرة تواصل الصعود

ارتفعت عقود الذرة صباح الأربعاء بدعم من فول الصويا وقوة الطلب، بحسب غريتي.

وأضاف أن الصادرات القياسية وعمليات البيع السريع إلى “جهات غير معلنة” وإلى المكسيك يوم الثلاثاء تدعم السوق.

وقال: “لا يوجد تباطؤ في هذا الاتجاه، وهذا أمر مهم. استخدام الإيثانول كان جيدًا لكنه ليس قويًا جدًا، وهناك حديث عن احتمال خفض تقديرات استخدام الذرة للإيثانول، لكنني لست قلقًا بشدة.”

تقلص في مساحات زراعة الذرة

السوق يراقب أيضًا احتمال انخفاض المساحات المزروعة.

وقال: “هل كانت تقديرات وزارة الزراعة في مارس هي الأعلى لهذا الموسم؟ على الأرجح نعم، لكن من المحتمل أن تنخفض قليلًا.”

ويرى أن التغيرات قد تختلف حسب المناطق، خصوصًا في مناطق الأطراف من حزام الذرة الأمريكي.

وأشار إلى أن اتحاد المزارعين الأمريكيين أظهر أن نسبة شراء الأسمدة مسبقًا كانت مرتفعة في وسط الحزام الزراعي، بينما كانت أقل من 20% في الجنوب، ما قد يؤثر على محاصيل مثل القطن والفول السوداني.

لا جدوى من القلق المبكر بشأن تأخر الزراعة

قال غريتي إن الحديث عن تأخر الزراعة ما زال مبكرًا.

وأضاف: “نحن في منتصف أبريل، وإذا كان الوقت بعد شهر من الآن سيكون القلق أكبر.”

وأشار إلى أن المزارعين يشعرون بأنهم متأخرون مقارنة بالعام الماضي، لكن من الناحية الوطنية فإن الوضع لا يزال ضمن المعدلات الطبيعية.

الذرة تنفصل عن النفط

أوضح أن سوق الذرة أصبح منفصلًا عن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.

وقال: “لقد أزلنا بالكامل علاوة الحرب من أسعار الذرة. عدنا إلى مستويات ما قبل الحرب.”