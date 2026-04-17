سعر الدولار مقابل الفرنك يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-04-2026

استمر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.