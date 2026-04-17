سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-04-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر الزوج أعلى مستوى المقاومة 159.00، في إشارة قوية على عزمه الصعود، خاصة وقد جاء ذلك بعدما نجح الزوج في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص الصعود، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.