- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-17 07:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون المقاومة الممتدة نحو 0.9310 ليؤكد بذلك استسلامه المستمر لسيطرة الميل الرئيسي الهابط، إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتشكيل تداولات ضعيفة بتذبذبه قرب 0.9230.
يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة تسلله دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 0.9190 ليسهل مهمة استهدافه للمحطات السلبية المتمثلة بمستوى 0.9140 و0.9080 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9190 و 0.9250
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض