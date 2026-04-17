تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-04-2026

لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون المقاومة الممتدة نحو 0.9310 ليؤكد بذلك استسلامه المستمر لسيطرة الميل الرئيسي الهابط، إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتشكيل تداولات ضعيفة بتذبذبه قرب 0.9230.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة تسلله دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 0.9190 ليسهل مهمة استهدافه للمحطات السلبية المتمثلة بمستوى 0.9140 و0.9080 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9190 و 0.9250

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض