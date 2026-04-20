سعر اليورو مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 20-4-2026

أدى افتقار سعر البلاتين المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل المزيد من التداولات الجانبية لنلاحظ استقراره مجددا قرب مستوى 2090.00$ دون تسجيله لأي من الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات التصحيحية بتسلله نحو 2020.00$ وصولا للدعم الأولي المستقر عند 1950.00$, أما نجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي سيساهم بتفعيل المسار الرئيسي الصاعد لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 2205.00$ والذي يشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للتداولات القريبة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2020.00$ و 2130.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع