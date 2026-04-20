- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 20-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-20 05:26AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أدى افتقار سعر البلاتين المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل المزيد من التداولات الجانبية لنلاحظ استقراره مجددا قرب مستوى 2090.00$ دون تسجيله لأي من الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.
كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات التصحيحية بتسلله نحو 2020.00$ وصولا للدعم الأولي المستقر عند 1950.00$, أما نجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي سيساهم بتفعيل المسار الرئيسي الصاعد لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 2205.00$ والذي يشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للتداولات القريبة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2020.00$ و 2130.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع