اليورو تحت الضغط السلبي بسبب احتمالات تجدد الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية تبتعد عن أعلى مستوى في شهرين

•الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•الولايات المتحدة تحتجز سفينة شحن إيرانية، وطهران تتوعد بالرد

•إيران ترفض جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهرين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.



بالإضافة إلى تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل،وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، واستمرار رفض طهران حتى الآن المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المقرر عقدها في باكستان في وقت لاحق اليوم.



الارتفاع الحالي فى أسعار النفط العالمية ،يزيد مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى ( 1.1728$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1762$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1763$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في شهرين عند 1.1849 دولاراً.



•وحقق اليورو الأسبوع المنقضي ارتفاع بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بسبب هدنة الحرب الإيرانية وآمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15%،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى نحو أسبوع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وضعف فرص التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.



قال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: أدى تصعيد نهاية الأسبوع إلى إحياء علاوة المخاطر الجيوسياسية، في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق في تقييم مكاسب السلام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلنت البحرية الإيرانية عن إعادة إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من عصر السبت وحتى رفع الحصار الأمريكي المفروض على السفن الإيرانية.

•قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب":أن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة الشحن "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان.

•اعتبرت طهران الهجوم على السفينة "عملاً من أعمال القرصنة البحرية" وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوعدت بالرد على هذا التصعيد.

•في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة الباكستانية إسلام آباد لاستضافة جولة ثانية من مفاوضات السلام في وقت لاحق اليوم، ترفض إيران حتى اللحظة المشاركة في تلك الجولة.

•تضغط العديد من الأطرف الدولية والإقليمية على طهران للمشاركة في مفاوضات السلام قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين غداً الثلاثاء.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 5% ،ضمن عمليات تعافي قوية من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،وفى ظل تجدد مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الخليج العربي،خاصة بعد إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأوروبية

•مع صعود أسعار النفط العالمية ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل من 15% إلى 20%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.

•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.

•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.

نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يقلص خسائره بدعم فني قوي – توقعات اليوم – 20-04-2026