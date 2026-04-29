تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-04-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة وأننا نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السعر تصريف تشبعه البيعي بها ووصلت تلك المؤشرات لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى عزم السعر على مواصلة الهبوط في الفترة القريبة المقبلة.