شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع وعوائد السندات القياسية تسجل صعودًا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات يوم الثلاثاء في سوق متقلبة، مع مرور سفينتين عبر مضيق هرمز، وإعلان الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً رغم تبادل إطلاق النار.

وبعد ارتفاعها بنحو 6% في الجلسة السابقة، انخفضت عقود خام برنت بمقدار 4.57 دولار، أو 4%، لتسجل 109.87 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.15 دولار، أو 3.9%، ليغلق عند 102.27 دولار.

وقال محللون في شركة Ritterbusch and Associates الاستشارية للطاقة إن الضغوط البيعية قد تكون مدفوعة بتصريحات متفائلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرار وقف إطلاق النار مع إيران.

وأضافوا أن ضعف الأسعار في جلسة اليوم يبدو أقرب إلى تصحيح فني بعد الارتفاع القوي في أسعار خام برنت خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت ذاته، أعلنت دولة الإمارات أنها تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية يوم الثلاثاء، رغم تأكيد واشنطن أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. كما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة نجحت في تأمين ممر عبر مضيق هرمز. من جانبها، نفت إيران تنفيذ أي هجمات على الإمارات في الأيام الأخيرة.

وأوضح هيغسيث أن مئات السفن تصطف لعبور هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير.

وأعلن الجيش الأمريكي أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين تمكنتا من عبور المضيق بدعم من مدمرات تابعة للبحرية مزودة بصواريخ موجهة، دون تحديد توقيت العبور.

في المقابل، نفت إيران حدوث أي عمليات عبور، رغم تأكيد شركة الشحن الدنماركية ميرسك أن سفينة "Alliance Fairfax" التي ترفع العلم الأمريكي غادرت الخليج تحت حماية عسكرية أمريكية يوم الاثنين.

تحركات دولية ومخاوف من التصعيد

على صعيد متصل، يبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي مناقشات بشأن مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة والبحرين، قد يفرض عقوبات على إيران، وربما يجيز استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها لحركة الشحن في مضيق هرمز.

وفي تصريحات لافتة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "يجب أن ترفع الراية البيضاء"، معتبراً أن قدراتها العسكرية تراجعت بشكل كبير، وأنها تسعى سراً إلى التوصل لاتفاق.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن تدمير ستة زوارق إيرانية صغيرة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة، ضمن عملية بحرية لمرافقة ناقلات النفط أطلق عليها اسم "Project Freedom".

كما تدرس كوريا الجنوبية الانضمام إلى هذه المبادرة الأمريكية، بعد تعرض سفينة تديرها شركة كورية لانفجار وحريق في المضيق.

ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

في سياق متصل، يترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات النفطية الأمريكية، حيث من المتوقع أن يظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في المخزونات، يليه تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

ويتوقع محللون أن تكون شركات الطاقة قد سحبت نحو 3.3 مليون برميل من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 1 مايو، وهو ما قد يمثل ثاني أسبوع متتالٍ من تراجع المخزونات لأول مرة منذ يناير.