سعر البلاتين يستغل ثبات الدعم– توقعات اليوم 6-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-06 05:19AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بإيجابية قوية لنلاحظ اندفاعه حاليا فوق الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ مستغلا بذلك محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليستقر بذلك قرب 6.0080$.
نؤكد على أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز المخترق ليؤكد لنا استعداده لتفعيل المسار الصاعد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 6.1200$ و6.2500$ على التوالي, أما تفعيله للهجوم التصحيحي من جديد فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 5.8100$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8700 $ و 6.1200$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق