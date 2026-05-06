تحديث توقع سعر الفضة اليوم 06-05-2026

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الهابط نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 98.80 إضافة لتمركز محور المتوسط المتحرك 55 أعلاه ليزيد بدوره الضغوط السليبة على تداولات الفترة الحالية, نلاحظ تسلل السعر حاليا نحو 97.85 ليسجل بذلك الهدف الأول المقترح سابقا ولنشير إلى توفر فرصة قوية لمهاجمة الدعم الممتد نحو 97.50 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القادمة.

فنجاح السعر بكسر مستوى 97.50 والثبات أدناه سيفتح بدوره باب لاستهداف محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 97.20 و96.85 على التوالي, بينما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك قائم على نجاح اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.50 و 98.70

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض