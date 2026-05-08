سعر سهم ميتا (META) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 08-05-2026

تقدم سعر سهم ميتا META PLATFORMS, INC (META) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط.

لهذا تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 653.85$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 575.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي