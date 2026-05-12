تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-05-2026

انزلق سعر الفضة (SILVER) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود مرة اخرى، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.