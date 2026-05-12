تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-05-2026

قفز سعر سهم فيزا VISA INC (V) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 314.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 337.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد