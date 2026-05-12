تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-05-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى الزوج بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي بتحركاته القادمة، ليصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، في آخر فرصة له لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على عودة الصعود، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.