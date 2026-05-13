شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– توقعات اليوم 13-5-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-13 05:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شكّل سعر البلاتين يوم أمس بعض الموجات التصحيحية الهابطة ليختبر بذلك مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 2060.00$ ومن ثم ليرتع مجددا ليستقر بذلك قرب مستوى 2135.00$ ليؤكد بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.
استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك سيعزز فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليسهل ذلك مهمة وصوله للهدف المستقر عند 2195.00$ وبتجاوزه قد ينجح بالوصول لمستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 2245.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2060.00$ و 2195.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع