سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– توقعات اليوم 13-5-2026

شكّل سعر البلاتين يوم أمس بعض الموجات التصحيحية الهابطة ليختبر بذلك مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 2060.00$ ومن ثم ليرتع مجددا ليستقر بذلك قرب مستوى 2135.00$ ليؤكد بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك سيعزز فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليسهل ذلك مهمة وصوله للهدف المستقر عند 2195.00$ وبتجاوزه قد ينجح بالوصول لمستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 2245.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2060.00$ و 2195.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع