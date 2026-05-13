سعر سهم هوم ديبوت (HD) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 13-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-13 12:54PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم هوم ديبوت HOME DEPOT, INC (HD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال أمام تسجيل المزيد من الانخفاضات في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 320.00$، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 300.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

