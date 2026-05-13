زي كاش كوين (ZECUSD) يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل فني – 13-05-2026

ارتفع سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1,028$، بعدما تمكن السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 1,028$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 1,054$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد