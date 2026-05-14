ريبل (XRPUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 14-05-2026

قفز سعر سهم ثري إم (MMM) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي وأجبر السهم على الارتداد ليغلق جلسة اتسمت بالتذبذب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 156.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 141.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط