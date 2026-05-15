تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-05-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب محدودة وحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، يحاول السعر من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك بعد تسجيله سلسلة خسائر حادة ومتتالية في الفترة السابقة ما يفرض النظرة السلبية حول توقعات السعر على المدى القريب، خاصة مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 والذي يضاعف من الضغط السلبي.