الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 15-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-15 13:27PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سهم شوبيفاي SHOPIFY (SHOP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 105.00$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 88.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محررين الخليج 365

