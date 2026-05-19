الذهب يستأنف خسائره بسبب تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مرة أخرى في سوق الصرف الأجنبي

•ترامب يؤجل ضربة عسكرية على إيران بعد وساطة خليجية

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل البريطاني



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بسبب استمرار التوترات السياسية في بريطانيا.



تجدد الإقبال على شراء العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا، في ظل استمرار هشاشة معنويات المستثمرين وترقبهم لتطورات الحرب الإيرانية، لا سيما بعد قرار الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب"تأجيل توجيه ضربة عسكرية لإيران عقب وساطة قادها زعماء دول خليجية كبرى.



قال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا ليس بحاجة لرفع أسعار الفائدة، بل قد يحتاج إلى خفضها .ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول الفائدة البريطانية ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن حالة سوق العمل في المملكة المتحدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.3409$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3432$ ) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.3438$).



•حقق الجنيه يوم الاثنين ارتفاع بنسبة 0.85% مقابل الدولار،في أول مكسب في غضون الستة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.3303 دولار.



توترات سياسية

تتجه الساحة السياسية البريطانية نحو مرحلة حرجة من عدم الاستقرار، حيث يواجه رئيس الوزراء "كير ستارمر" ضغوطاً متصاعدة للتنحي تعمقت باستقالة وزير الصحة "ويس ستريتينغ" وعدة مسؤولين حكوميين، إثر الهزيمة القاسية لحزب العمال الحاكم في الانتخابات المحلية لصالح صعود لافت لحزب "الإصلاح" واليمين والخضر.



وبينما يتمسك ستارمر بالبقاء مع تحذيره من الفوضى السياسية فى البلاد، يتصاعد حراك داخلي لدعم عمدة مانشستر الكبرى "آندي برنهام" كبديل مرتقب لقيادة حزب العمال.



أكد أندي بورنهام رئيس الوزراء البريطاني المحتمل ،يوم الاثنين،أنه في حال توليه رئاسة الحكومة البريطانية، لن يُعدّل القواعد المالية الحالية المصممة لضمان استدامة ديون البلاد.



تأتي تلك التطورات السياسية المشتعلة مع انتهاج لندن مساراً دبلوماسياً حذراً خارجياً يركز على حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز ضمن مهمة دفاعية متعددة الجنسيات ترفض الانخراط المباشر في الصراع العسكري ضد إيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في 6 أسابيع ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،حيث لا تزال المعنويات هاشة في الأسواق ، رغم قرار الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب"تأجيل توجيه ضربة عسكرية لإيران عقب وساطة خليجية، ترقبًا لإحراز تقدم ملموس في محادثات السلام التي تجري برعاية باكستانية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أوضح ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه وافق على تأجيل الهجوم المقرّر اليوم الثلاثاء على إيران بعد اتصالات مكثفة مع القادة الخليجيين لمنح الوساطة الباكستانية مهلة إضافية.

•وجّه ترامب وزارة الدفاع (البنتاغون) بالبقاء على أهبة الاستعداد التام للمضي قدماً و التحرك العسكري من "كل حدب وصوب" في حال فشل المفاوضات.

•يؤكد البيت الأبيض أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن شرطاً صارماً ورئيسياً وهو المنع التام والقطعي لامتلاك إيران سلاحاً نووياً.

•سلّمت طهران رسمياً عبر الوسيط الباكستاني رداً محدّثاً يتكون من 14 بنداً إلى الإدارة الأمريكية. وتطالب إيران بهدنة طويلة الأمد، وضمانات دولية، ورفع الحصار البحري.

•صرّح مسؤولون أمريكيون بأن المقترح الإيراني الجديد "غير كافٍ ولا يتضمن تحسناً جوهرياً"، إلا أن ترامب عاد ووصف المفاوضات الجارية بأنها تشهد "تطوراً إيجابياً جداً" بعد قرار التأجيل.

•الولايات المتحدة تُطالب بتجميد برنامج إيران النووي لعشرين عامًا، و طهران ترفض.

الفائدة البريطانية

•قال صندوق النقد الدولي،يوم الاثنين، إن بنك إنجلترا ليس بحاجة لرفع أسعار الفائدة، بل قد يحتاج إلى خفضها.

•تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية فى اجتماع يونيو المقبل مستقر حول 45%.



سوق العمل البريطاني

من أجل إعادة تسعير احتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة ،مع صدور طلبات إعانة البطالة لشهر أبريل ، و معدل البطالة و متوسط الأجور لشهر مارس.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات سوق العمل البريطاني أقل عدوانية عما هو متوقع في الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية في أبريل ،مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 19-05-2026