شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد تعليق ترامب هجوماً كان مقرراً على إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتحرك صعودًا صوب أعلى مستوى في 6 أسابيع

•ترامب يؤجل ضربة عسكرية على إيران بعد وساطة خليجية

•مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لحقبة "كيفن وارش"

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتقترب مرة أخرى من المستويات الأدنى في شهرين ،تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مجددًا صوب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تجدد الحرب الإيرانية.



مع تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام، في انتظار صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير في الولايات المتحدة غداً الأربعاء.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى (4,531.19$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,566.56$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,589.42$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،حققت أسعار الذهب ارتفاع بحوالي 0.6% ،في أول مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في قرابة شهرين عند 4,480.43 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في 6 أسابيع ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،حيث لا تزال المعنويات هاشة في الأسواق ، رغم قرار الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب"تأجيل توجيه ضربة عسكرية لإيران عقب وساطة خليجية، ترقبًا لإحراز تقدم ملموس في محادثات السلام التي تجري برعاية باكستانية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أوضح ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه وافق على تأجيل الهجوم المقرّر اليوم الثلاثاء على إيران بعد اتصالات مكثفة مع القادة الخليجيين لمنح الوساطة الباكستانية مهلة إضافية.

•وجّه ترامب وزارة الدفاع (البنتاغون) بالبقاء على أهبة الاستعداد التام للمضي قدماً و التحرك العسكري من "كل حدب وصوب" في حال فشل المفاوضات.

•يؤكد البيت الأبيض أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن شرطاً صارماً ورئيسياً وهو المنع التام والقطعي لامتلاك إيران سلاحاً نووياً.

•سلّمت طهران رسمياً عبر الوسيط الباكستاني رداً محدّثاً يتكون من 14 بنداً إلى الإدارة الأمريكية. وتطالب إيران بهدنة طويلة الأمد، وضمانات دولية، ورفع الحصار البحري.

•صرّح مسؤولون أمريكيون بأن المقترح الإيراني الجديد "غير كافٍ ولا يتضمن تحسناً جوهرياً"، إلا أن ترامب عاد ووصف المفاوضات الجارية بأنها تشهد "تطوراً إيجابياً جداً" بعد قرار التأجيل.

•الولايات المتحدة تُطالب بتجميد برنامج إيران النووي لعشرين عامًا، و طهران ترفض.



الفائدة الأمريكية

•كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 45% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% في بداية مايو.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره غداً الأربعاء.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل: إن السمة العامة السائدة في الأسواق اليوم هي أن الأمور بدأت تهدأ بعد أحداث يوم الجمعة، وأن الأسواق تحاول استشراف مسارها التالي في ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث منتصف الأسبوع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 1.43 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,038.85 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يظهر إشارات سلبية جديدة - توقعات اليوم – 19-05-2026