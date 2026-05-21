سعر الغاز الطبيعي يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 21-5-2026

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم أمس بتشكيله لاندفاع صاعد جديد متأثرا بثبات مستوى الدعم المتمركز عند 49180 لنلاحظ تشكيله بذلك لاندفاع إيجابي قوي ليضغط من خلاله على المقاومة الممتدة نحو 50100 وليستقر دونها.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي خلال الفترة الحالية قد يدفع بالسعر لاختراق المقاومة المذكورة سابقا ليستقر بذلك مجددا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة ومن ثم ليبدأ باستهداف العديد من المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 50310 وصولا للقمة التاريخية المتمركزة عند 50555, أما فشل اختراق المقاومة سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لتشكيل موجات تصحيحية ليستهدف من خلالها لمستوى 49700 و49450 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 49840 و 50310

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق