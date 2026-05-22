تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-05-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعيق من محاولات السعر طيلة الفترة السابقة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في مقابل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.