تحديث توقع سعر الذهب اليوم 28-05-2026

لا يزال سعر الزوج متمركزا حتى هذه اللحظة دون مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 0.9960 ليزيد ذلك من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط لنلاحظ تسلله حاليا نحو 0.9840.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات الفترة الحالية لنستمر بترجيح المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 0.9760 وصولا للدعم التالي المتمثل بمستوى 0.9675.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9760 و 0.9900

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة