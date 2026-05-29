سعر سهم Snowflake (SNOW) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 29-05-2026

مدد سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا مع تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما ضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد