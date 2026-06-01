سعر البلاتين يحتاج لعزم إضافي– توقعات اليوم 1-6-2026

حافظ سعر البلاتين على استقراره الإيجابي فوق مستوى 1865.00$ معلنا تمسكه بالسيناريو الصاعد إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتقديم المزيد من التداولات الجانبية بتمركزه قرب 1930.00$.

لابد من التأكيد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك بتجديد الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 2000.00$ وبتجاوزه سينجح باستئناف المحاولات الصاعدة ليستهدف الحاجز المستقر قرب 2080.00$ والذي يمثل بدوره الباب الرئيسي لتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1890.00$ و 2000.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم