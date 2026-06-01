تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 01-06-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 74,000$، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في إشارة واضحة على عزم السعر مواصلة الهبوط في الفترة القريبة المقبلة.