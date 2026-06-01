الذهب يتراجع مع تصاعد المخاوف التضخمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قبل ثلاثة عقود، وبعد تخرجي مباشرة من جامعة تكساس إي أند إم، بدأت أول وظيفة لي كمهندس كيميائي في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس. في ذلك الوقت، لم يكن كثيرون يتوقعون أن تصبح هذه المدينة الواقعة على ساحل خليج المكسيك في يوم من الأيام محوراً أساسياً في نظام الطاقة العالمي. كانت كوربوس كريستي مركزاً إقليمياً مهماً يضم مصافي نفط ومجمعات بتروكيماوية ونشاطاً صناعياً مستقراً، لكنها لم تكن تُعتبر أصلاً استراتيجياً على الساحة الدولية.

أما اليوم، فقد أصبحت كذلك بالفعل.

لقد تحول ميناء كوربوس كريستي إلى أكبر مركز لتصدير النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث ينقل كميات هائلة من النفط إلى الأسواق العالمية. وتساهم الناقلات التي تغادر أرصفته حالياً في تزويد أوروبا وآسيا ومناطق أخرى بالطاقة. وما حدث هناك ليس مجرد قصة نجاح محلية، بل يمثل نموذجاً لكيفية تغير أنظمة الطاقة بسرعة عندما تتوافر العوامل المناسبة.

من الاعتماد على الاستيراد إلى الهيمنة على التصدير

كانت نقطة التحول الحاسمة هي ثورة النفط الصخري.

فقد أتاحت التطورات في الحفر الأفقي وتقنيات التكسير الهيدروليكي استخراج كميات ضخمة من النفط والغاز من تكوينات جيولوجية مثل حوض برميان وتكوين إيغل فورد. ونتيجة لذلك، قفز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز، معكوساً عقوداً من التراجع ومجبراً صناع القرار على إعادة تقييم مستقبل الطاقة الأمريكية بالكامل.

لكن زيادة الإنتاج وحدها لم تكن كافية. فلعقود طويلة كانت السياسات الأمريكية تمنع عملياً تصدير النفط الخام، لذلك تم تصميم البنية التحتية بأكملها – من خطوط الأنابيب إلى المصافي – لتلبية الاستهلاك المحلي.

وعندما رفع الكونغرس الحظر على صادرات النفط الخام عام 2015، بدأت عملية تحول سريعة. وفجأة أصبحت الولايات المتحدة بحاجة إلى نقل ملايين البراميل يومياً إلى الأسواق العالمية.

وكانت كوربوس كريستي في المكان المناسب والوقت المناسب للاستفادة من هذه الفرصة.

الجغرافيا تلتقي بالبنية التحتية

تمتلك كوربوس كريستي ميزة جغرافية طبيعية مهمة. فهي تقع أقرب إلى حوض برميان من مدينة هيوستن، كما تتمتع بوصول مباشر إلى منطقة إيغل فورد.

ومع ارتفاع الإنتاج وتوسع شبكات خطوط الأنابيب، بدأت كميات ضخمة من النفط تتدفق نحو ساحل الخليج بوتيرة تجاوزت توقعات الكثيرين.

وقال الرئيس التنفيذي للميناء كينت بريتون: "كان هناك نفط يخرج من باطن الأرض بكميات أكبر بكثير مما توقعه أي شخص. وبمجرد السماح بالتصدير، كان على النظام بأكمله أن يتكيف بسرعة."

وقد تطلب هذا التكيف استثمارات ضخمة. فعلى مدار العقد الماضي، تم تعميق وتوسيع قناة الملاحة الخاصة بالميناء، وتحسين حركة السفن وتعزيز القدرة على المناورة داخل الممرات المائية.

وتعد هذه التحسينات أساسية للقدرة التنافسية، لأن كل ساعة يتم توفيرها في عمليات الشحن أو التحميل تعني خفض التكاليف وتحسين هوامش الربح للمصدرين.

والنتيجة هي منظومة مصممة للتعامل مع تدفقات هائلة، حيث تحول الميناء من منشأة إقليمية إلى منصة تصدير عالية الكفاءة تنقل أكثر من مليوني برميل يومياً.

منظومة تصدير متكاملة بالكامل

ما يجعل كوربوس كريستي فعالة بشكل خاص هو الترابط الوثيق بين جميع عناصر المنظومة.

فخطوط الأنابيب تنقل النفط من الأحواض الداخلية، ومنشآت التخزين تدير التدفقات، والمحطات البحرية تتولى عمليات التحميل، بينما تقوم المنشآت البحرية الخارجية بنقل الشحنات إلى أكبر ناقلات النفط في العالم.

كل جزء يعتمد على الآخر. وإذا تباطأ عنصر واحد، فإن التأثير يمتد عبر السلسلة بأكملها. أما عندما تعمل المنظومة بسلاسة، فإنها قادرة على نقل كميات هائلة بكفاءة لافتة.

ولم يتحقق هذا التكامل بالصدفة، بل كان نتيجة استثمارات منسقة بين شركات البنية التحتية وخطوط الأنابيب ومشغلي المحطات والسلطات المينائية، وجميعهم استجابوا لإشارة واحدة واضحة: الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الأمريكية.

حوض برميان ما زال المحرك الأساسي

ورغم كل البنية التحتية الساحلية، فإن المحرك الحقيقي وراء صعود كوربوس كريستي ما يزال حوض برميان.

فالإنتاج هناك لا يزال ينمو، لكن طبيعة هذا النمو تغيرت. ففي السنوات الأولى للطفرة الصخرية، كان التوسع السريع هو السمة الأساسية. أما اليوم، فأصبحت الأولوية للانضباط المالي وعمليات الاندماج، حيث تركز الشركات الكبرى على الكفاءة والعوائد طويلة الأجل.

وقد زاد هذا التحول من أهمية وجود قدرات تصديرية موثوقة، لأن الشركات أصبحت تخطط على مدى زمني أطول وتحتاج إلى الثقة في قدرتها على إيصال إنتاجها إلى الأسواق العالمية دون اضطرابات.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض القيود تظهر مجدداً. فطاقة خطوط الأنابيب أصبحت مرة أخرى عاملاً مقيداً للنمو.

وأشار بريتون إلى أن زيادة الصادرات بشكل كبير عن مستوياتها الحالية ستتطلب إنشاء مزيد من البنية التحتية لنقل النفط.

ويتفق مع هذا الرأي شريف سُوقي، أحد رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال، الذي قال بصراحة: "المشكلة ليست في الإنتاج، بل في القدرة الاستيعابية."

الغاز الطبيعي المسال: المرحلة التالية من النمو

إذا كانت صادرات النفط الخام هي التي وضعت كوربوس كريستي على الخريطة العالمية، فإن الغاز الطبيعي المسال قد يكون العامل الذي سيحدد مستقبلها.

فالطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ارتفع بقوة، خاصة في أوروبا، حيث أعادت المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة تشكيل سلاسل الإمداد.

وأصبحت الولايات المتحدة اليوم أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما يمثل ساحل الخليج الأمريكي مركز هذا التوسع.

وتستضيف كوربوس كريستي بالفعل أحد أكبر مرافق الغاز الطبيعي المسال، مع وجود مشاريع إضافية قيد التطوير.

وقال بريتون: "الموجة الكبرى التالية من النمو ستكون في قطاع الغاز الطبيعي المسال."

لكن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على العوامل نفسها التي دعمت طفرة صادرات النفط الخام: البنية التحتية، والتراخيص، والقدرة على التنفيذ.

التحديات المقبلة

النجاح يجلب معه تحديات جديدة.

وفي جنوب تكساس، يعد الماء أحد أبرز هذه التحديات. فعمليات التكرير والبتروكيماويات ومشاريع الغاز الطبيعي المسال وحتى مشاريع الهيدروجين الناشئة تتطلب جميعها كميات كبيرة من المياه.

ومع تسارع وتيرة التطوير الصناعي، تتزايد الضغوط على موارد المياه المحلية.

وتجري حالياً جهود لتخفيف المشكلة من خلال تطوير مصادر المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه، ومشاريع تحلية مياه البحر.

لكن الرسالة الأهم هي أن أنظمة الطاقة لا تعمل بمعزل عن غيرها، بل تعتمد على منظومة كاملة من البنى التحتية الداعمة.

ومع توسع المشاريع، تصبح هذه الأنظمة المساندة بنفس أهمية الموارد الطبيعية نفسها.

تحول لم يكن أحد يتوقعه

عندما وصلت لأول مرة إلى كوربوس كريستي، لم أتخيل أبداً أنها ستصبح واحدة من أهم بوابات الطاقة في العالم.

ومع ذلك، هذا ما حدث بالفعل.

فثورة النفط الصخري وفرت الموارد، والتغييرات السياسية فتحت الأسواق العالمية، والاستثمارات الخاصة بنت البنية التحتية، بينما ساهمت الإدارة الفعالة والطلب العالمي المتزايد في جمع كل هذه العناصر معاً.

وتعد كوربوس كريستي اليوم نتاج هذا التوافق.

ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك قاعدة موارد تمكنها من البقاء قوة كبرى في تصدير الطاقة لعقود مقبلة. لكن كما أشار شريف سُوقي، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإنتاج، بل في بناء الأنظمة القادرة على نقل هذه الطاقة بكفاءة.

وتقدم كوربوس كريستي مثالاً واضحاً على ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل هذه الأنظمة، كما تذكرنا في الوقت نفسه بأن مثل هذه البنى التحتية لا تُبنى من تلقاء نفسها.