سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 01-06-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-01 12:48PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغط السلبي المتواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ولكن في المقابل من ذلك يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، لنعزي تراجعات السهم الأخيرة كمحاولة منه للبحث عن قاعد صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 60.80$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

