سعر الفضة تتماسك رغم الضغوط البيعية – توقعات اليوم – 02-06-2026

اتسمت تداولات سعر الفضة (SILVER) بالتذبذب خلال الفترة اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تعرض السعر لضغوط سلبية متواصلة نتيجة تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يزيد من صعوبة تعافي السعر بشكل سريع ويُبقي الضغوط البيعية حاضرة في المشهد الفني.

وفي المقابل بدأت بعض المؤشرات الفنية في إظهار بوادر تحسن، حيث ظهرت إشارات تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، وهو ما ساعد السعر على التماسك والحد من وتيرة التراجعات الأخيرة، وقد تمثل هذه الإشارات دعماً لمحاولات الاستقرار وربما التمهيد لتحسن تدريجي في الأداء خلال التحركات المقبلة.