سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن الزوج تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 0.7045، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.