سعر الغاز الطبيعي يستقر دون المتوسط-توقعات اليوم 9-6-2026

قاوم سعر الزوج بتداولات يوم أمس الضغوط السلبية لنلاحظ إنهائه للمحاولات السلبية بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 184.25 ومن ثم ليشكل بعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 185.00.

تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة لحظية لنتوقع بصموده فوق الدعم المذكور سابقا تفعيل المحاولات الصاعدة ليستهدف من خلالها لمستوى 185.50 وصولا للحاجز المستقر عند 186.00, بينما عودة السعر للاستقرار دون الدعم الإضافي سيؤكد ذلك استسلامه للسيناريو السلبي وليضطر لتكبد خسائر عديدة بانجذابه أولا نحو 183.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.25 و 185.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم