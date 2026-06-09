تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-06-2026

قدّم سعر المؤشر إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 99.45 ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تسجله يوم أمس لمستوى 100.20 ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بهدف تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي خلال التداولات الحالية.

بشكل عام, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 100.35 وباستمرار توفّر العوامل الإيجابية سينجح بالضغط على المقاومة الممتدة نحو 100.60 والتي تشكل بدورها مفتاح رئيسي لتأكيد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.65 و 100.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع