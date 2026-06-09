الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-09 05:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر المؤشر إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 99.45 ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تسجله يوم أمس لمستوى 100.20 ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بهدف تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي خلال التداولات الحالية.

 

بشكل عام, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 100.35 وباستمرار توفّر العوامل الإيجابية سينجح بالضغط على المقاومة الممتدة نحو 100.60 والتي تشكل بدورها مفتاح رئيسي لتأكيد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.65 و 100.35

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا