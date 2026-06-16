تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-06-2026

انخفض سعر سهم بريستول مايرز سكويب BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (BMY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتحركات السهم ضمن نطاق قناة سعريه تدعم هذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 57.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 54.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط