تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-06-2026

صعد سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على مستوياته اللحظية، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لاستهداف مقاومات جديدة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.2075$، ليستهدف مستوى المقاومة 0.2575$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد