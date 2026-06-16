الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-06-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 13:07PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على مستوياته اللحظية، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لاستهداف مقاومات جديدة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.2075$، ليستهدف مستوى المقاومة 0.2575$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا