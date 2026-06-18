تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 18-06-2026

يستقر سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز السعر إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من فرص اكتساب السعر للزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 455.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 541.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد